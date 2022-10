Due meriti da confermare: ci fossero sempre gli Hearts… La A è un’altra cosa

Il Corriere Fiorentino propone l'analisi di Sandro Picchi, che accorda ai ragazzi di Italiano due meriti: quello di aver affrontato gli Hearts come se fossero una grande squadra e quello di non aver mai, o quasi mai, abbassato la guardia. Se gli avversari fossero tutti come gli scozzesi, con un folto e folkloristico pubblico al seguito e senza grosse pretese, sarebbe tutto in discesa, ma il campionato italiano è altra cosa e i buoni segnali giunti ieri sera sono tutti da confermare.