Due gol di Jovic e una papera di Gollini: la Fiorentina corre in Europa

Due gol di Jovic , preceduti da una papera di Gollini . Questa l'estrema sintesi fatta da La Nazione nel commentare Fiorentina-Basaksehir . La squadra viola continuerà a correre in Europa oltre il gironcino. Se la squadra di Italiano passerà per prima o dovrà affrontare un play off a febbraio, lo si saprà fra una settimana, dopo l’ultima gara a Riga. Di sicuro c’è comunque che battendo il Basaksehir, la Fiorentina ha raggiunto i turchi in testa alla classifica, diventando irraggiungibile per Hearts e Riga.

La cronaca della gara: dalla frittata al riscatto

È un 4-3-3 a geometria variabile lo schema con cui Italiano decide di affrontare la notte di Conference. Jovic appare come unico riferimento offensivo con alle spalle una linea composta da Kouame, Barak e Saponara. La partita impazzisce al quarto d’ora, con l’uscita matta di Gollini che si fa scavalcare da Aleksic servito dal rinvio del proprio portiere. Milenkovic tiene in gioco il numero otto turco, Mandragora non riesce a intercettare la palla, Gollini esce dall’area senza un senso compiuto e la frittata è fatta. Lo schiaffo è così forte che la Fiorentina su quella follia costruisce la sua rivalsa. Al 25’, Kouame vola sulla destra e sistema al centro un pallone su cui si avventa Jovic che riporta il match in parità. Nel secondo tempo Kouame continua a pungere e Amrabat a smistare un gran numero di palloni. Italiano grida, si agita e la squadra lo segue: il raddoppio di Jovic arriva così da una ripartenza di Saponara con deviazione maligna di Kouame respinta dal portiere e l’attaccante serbo pronto a mettere in rete. Il 2-1 vale il passaporto per la prossima fase dell’Europa e non è poco.