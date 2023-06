Due arresti e diciannove fermi: bilancio da Far West per i disordini

Alla fine oltre venti tifosi viola sono finiti in stato di fermo dopo i disordini di Praga, con anche qualche inglese ferito. ll bilancio del pomeriggio da Far West

A fare da cornice alla finalissima di Conference League ci sono stati - purtroppo - anche gli scontri a Praga. Come abbiamo raccontato anche ieri pomeriggio, erano tantissimi i tifosi arrivati in Repubblica Ceca senza biglietto per lo stadio, in una lunga attesa che portava vero i maxi schermi della fan zone per la partita serale. Tutto tranquillo, almeno fino al pomeriggio, quando ci sono stati alcuni episodi poco edificanti.