Due allenamenti per convincere Italiano: adesso tocca al vero Nico Gonzalez

Tornerà a disposizione oggi, dopo dieci giorni negli Stati Uniti per la tournée con l'Argentina. Nico Gonzalez ha due allenamenti nelle gambe, da qui a sabato, per convincere Vincenzo Italiano che sì, anche nella super-sfida col Milan, la Fiorentina non può prescindere dal proprio diez. Italiano è chiamato a una scelta fatta già tante volte negli ultimi due anni e mezzo: decidere se far rifiatare o no un calciatore tornato in extremis da un impegno oltreoceano. All'inizio della sua gestione in viola, il tecnico proveniente dallo Spezia aveva optato per una linea chiara: «Gioca chi si è allenato in settimana». Un dictat che spiega le esclusioni di Nico nel primo anno quando, al rientro dalla Nazionale, l'argentino partì dalla panchina in tre occasioni su quattro. Un trend invertito successivamente fino ad arrivare proprio alla gara d'andata col Milan, giocata da titolare da Nico, in campo per novanta minuti a San Siro nonostante l'impegno tre giorni prima col Brasile. Adesso che sia Italiano che Nico si sono abituati agli impegni internazionale, alla routine delle tre partite a settimana, il tecnico della Fiorentina ha imparato a limitare il più possibile il turnover. E la sfida coi rossoneri non sembra l'occasione migliore per tenere a riposo la propria stella. Lo Corriere dello Sport.