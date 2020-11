Due 7 veri schierati da falsi 9, prove e dietrofront: Iachini, la squadra non risponde più

Roma-Fiorentina, il commento del Corriere Fiorentino: “Una squadra che, dopo sei giornate di campionato, è ancora senza una precisa identità. Fatica a difendere ma, allo stesso tempo, si perde quando deve costruire. Quella di ieri è stata forse la partita peggiore. Una specie di manifesto della confusione che, in questo momento, regna nella testa di Beppe Iachini. Con un esempio che fa da «titolo»: due sette (veri), schierati da (falsi) nove. Tu chiamale, se vuoi, contraddizioni. Una scelta, quella di schierare Callejon e Ribery come tandem d’attacco, nata dopo mille riflessioni, e altrettante prove. Segnale evidente di come, lo stesso allenatore, fosse arrivato all’appuntamento senza certezze. Il risultato, è sotto gli occhi di tutti”.

