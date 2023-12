Dubbio Nico per Roma, non filtra ottimismo. Ma i suoi sostituti recuperano

Nico Gonzalez ancora è in dubbio per la trasferta di domani. In caso di assenza Italiano ha recuperato gli altri

Sulle pagine della Nazione trovano spazio le condizioni fisiche di Nico Gonzalez. L'argentino ieri non si è ellenato con la squadra. E all'interno del Viola Park non filtra ottimismo, allenamento differenziato per lui. Invece sarà a disposizione di Italiano Jorko Ikonè, il quale ha smalitito la febbre. Mentre anche per Kouamè nulla di grave, ci sarà. Sull'argentino intato bisognerà aspettare l'elenco dei convocati. A centrocampo dovrebbero tornare Arthur e Duncan. Menter Sottil dovrebbe essere confermato. Beltran parte favorito per una maglia da titolare, con Bonaventura che agirà alle sue spalle