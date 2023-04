Dubbi sul Franchi, non sul Viola Park: Commisso torna e prepara la sua opera

"Via le gru dal Viola Park, non dagli Uffizi". Titola così la Nazione, che parlando del centro sportivo viola, sottolinea come le gru siano sparite dal campo da gioco della Fiorentina. Ormai, "il gioiellino" di Rocco Commisso sembra a buon punto e si stanno ultimando gli ultimi dettagli per l'inaugurazione del futuro centro sportivo viola. Intanto, il presidente della Fiorentina tornerà in Italia il 27 Aprile, prima della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese. Commisso vorrà incontrare Nardella, per sistemare il tema stadio e si godrà la sua opera quasi completa. La Fiorentina svolgerà il ritiro al Viola Park e c'è attesa per la fine dei lavori.