Dragowski, Vlahovic e Milenkovic: il punto sui rinnovi in casa Fiorentina

La Nazione scrive come il rinnovo dei tre in questione sia una scelta "obbligatoria" per la società viola

Per Dragowski, si scrive come l’operazione rinnovo (attuale scadenza giugno 2023) servirà a ribadire la decisione che la Fiorentina ha intenzione di prendere nonostante le tante proposte d’acquisto (Lazio, Borussia e Atletico Madrid) relative a Drago. I viola vogliono confermare il portiere e farlo con un contratto più lungo (2025?) sarebbe la mossa migliore. Identico il discorso relativo a Vlahovic (anche lui in scadenza nel 2023). Per il serbo, intaccare il 2021/2022 in viola senza un nuovo accordo significherebbe avvicinarsi al rischio svincolo in modo sensibile. E il termine svincolo per un attaccante che vale già una cinquantina di milioni è un termine da film horror. Infine Milenkovic. La Fiorentina può (e forse vuole) cederlo, ma non per una cifra inferiore ai 26 milioni. Offerte di questa entità non ce ne sono state e il centrale nel caso dovesse rimanere a Firenze dovrà farlo solo con un nuovo contratto, visto che quello che ha in tasca scadrà fra meno di un anno (giugno 2022) e quindi, dal prossimo febbraio, Milenkovic sarà libero di scegliersi un’altra squadra a costo zero.