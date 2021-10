Dragowski, sospiro di sollievo. Per Castrovilli l’obiettivo è Venezia

Il punto dall'infermeria: semplice risentimento muscolare per Dragowski, mentre la situazione di Castrovilli resta da monitorare

Punto sull'infermeria viola sui quotidiani oggi in edicola. La Gazzetta dello Sport pone l'accento sull'infortunio rimediato da Dragowski nei minuti finali della gara persa ieri dai viola per 1-2 contro il Napoli. Il report dell'area medica viola parla di risentimento muscolare al retto femorale. Non dovrebbe trattarsi di niente di particolarmente grave. L'estremo difensore polacco dovrebbe tornare a disposizione di Italiano dopo la sosta di campionato per gli impegni delle varie nazionali.

Ancora fermo ai box Gaetano Castrovilli. Gli accertamenti a cui si è sottoposto la settimana passata inducono all’ottimismo, ma non è ancora il tempo per tornare a lavorare in gruppo. A metà della prossima settimana, secondo il calendario che è stato indicato dalla stessa Fiorentina, il giocatore sosterrà una ulteriore visita e se gli esiti saranno positivi progressivamente potrà tornare ad allenarsi col resto della squadra. Di fatto, dovrebbe essere a disposizione per il posticipo in programma dopo la sosta per le Nazionali lunedì 18, anche se all’inizio subentrando dalla panchina. A riportarlo è La Nazione.