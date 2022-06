Dragowski, sarà un rimpianto? Convivenza non più possibile

Il portiere polacco è alla chiusura della sua esperienza con la Fiorentina

Con Bart Dragowski siamo arrivati alla fine del rapporto per logoramento. Eppure, appena un anno fa, di questi tempi, si parlava del portiere polacco come il miglior viola insieme a Vlahovic. Poi, scrive La Nazione, il fiasco alla prima di campionato contro la Roma, dopo un ritiro a imparare a fare il libero aggiunto per Italiano. Un’espulsione che costò alla Fiorentina la partita e a lui, di fatto, la stima del tecnico, che da allora gli ha preferito colui che doveva essere la sua riserva, Pietro Terracciano, più bravo nel giocare con i piedi, contribuendo alla manovra della squadra con quella che i tecnici chiamano "ripartenza dal basso". E poi il polacco le occasioni per riconquistare la fiducia dell’allenatore le ha sempre fallite, come a Napoli. E poi con la Juventus, ancora in coppa, con un’uscita goffa a favorire il gol di Bernardeschi e la conseguente sconfitta. Terracciano non è stato nel frattempo esente da errori, vedi Milano, ma la piazza è stata più clemente, indice di un tempo supplementare non più a disposizione. Da quando è a Firenze ha parato 3 rigori su 4, evitare il rimpianto porta a sperare di aver torto.