Dragowski, rischio rottura. Un’altra panchina e può chiedere la cessione

Quale sarà il futuro per Dragowski? In caso di nuova panchina a Cagliari si rischia la rottura con il polacco, il cui contratto scade nel 2023

Dopo il caso Vlahovic, un'altra querelle rischia di scoppiare in casa viola. Il Corriere Fiorentino analizza il momento che sta attraversando Bartlomiej Dragowski e la decisione di Vincenzo Italiano di tenerlo fuori dall'undici titolare nella gara contro il Genoa. Dopo gli errori di Napoli, il tecnico viola gli ha preferito nuovamente Terracciano ma il ruolo di secondo non si addice al portiere polacco, che sperava di avere una "prova d'appello" nonostante la prestazione disastrosa in Coppa Italia.

La panchina contro il Grifone rischia di diventare un punto di svolta nel rapporto tra la Fiorentina e Dragowski, il cui contratto scade nel 2023 proprio come Vlahovic. Nella prima estate della gestione Commisso, Barone e Pradè si preoccuparono a lungo di lui e schivarono alcune offerte arrivate dalla Premier, ma adesso un suo addio potrebbe non essere così doloroso dal punto di vista tecnico. Domenica con il Cagliari potrebbe essere una nuova tappa fondamentale e in caso di nuova panchina la cessione già a gennaio potrebbe farsi concreta. E la Fiorentina ha già iniziato da tempo a guardarsi intorno per il futuro...