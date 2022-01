“Biraggiro” e punizioni divine. La riscossa del capitano che si è preso Firenze

Biraghi finalmente si è preso la Fiorentina e l'amore dei tifosi: un carattere particolare, che Firenze ha iniziato ad apprezzare

Cristiano Biraghi è uno schietto, che dice quello che pensa senza paure o ipocrisie e non scende a compromessi per compiacere gli altri. E anche per questo Vincenzo Italiano e il gruppo non hanno avuto dubbi quando c'è stato bisogno di scegliere un capitano: sarà per questo che la storia tra il terzino e Firenze è cambiata e dopo anni pieni di tensioni il popolo viola ha deciso di amarlo. Il Corriere Fiorentino dedica un focus a "Biraggiro", soprannome che ci sta benissimo dopo la doppietta su punizione al Genoa, impresa che in passato era riuscita solo ad Antognoni.