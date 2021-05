Dragowski rimane? Terracciano spera, l’Atalanta… pure

La garanzia Terracciano e le pressioni dei bergamaschi: se a queste si aggiungerà il nullaosta del nuovo tecnico, allora Dragowski potrebbe davvero partire

Vale anche per Bartlomiej Dragowskiil discorso di Ribery: il prossimo allenatore determinerà le strategie sul mercato. Una stagione positiva per il portiere polacco, un po' difettoso sulle uscite ma fondamentale per la salvezza della Fiorentina. La società viola incasserà circa 8 milioni dal riscatto di Lafont da parte del Nantes, e ha già in rosa un numero 12 affidabile come Terracciano, che spera in silenzio e senza pressioni in una promozione a titolare. Intanto l'Atalanta si fa avanti per Dragowski. Tutto prenderà forma con il passare dei giorni. Lo scrive La Nazione.