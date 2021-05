Ribery-Fiorentina, dipende dal nuovo tecnico. Escluso il ritiro dal calcio

Valutazioni in corso anche per FR7, che attende di conoscere il nome del nuovo allenatore e di decidere in base al suo stile di gioco

Redazione VN

Il nome del prossimo allenatore sarà fondamentale per capire quale sarà il futuro di Franck Ribery. La Nazione assicura che la volontà è quella di continuare insieme per un altro anno a ingaggio ridotto, ma servono certezze sulla guida tecnica: come si inserirebbe Ribery nel calcio di pressing totale di un Italiano o di uno Juric? Va trovato un equilibrio, con Gattuso tutto avrebbe più senso. La cosa certa è che Ribery, Fiorentina o non Fiorentina, non si ritirerà.