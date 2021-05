Dragowski resta al centro del progetto: ma deve migliorare con i piedi

Dragowski resta al centro del progetto viola anche con l'arrivo di Gattuso, ma deve migliorare nella costruzione dal basso

Sul Corriere Dello Sport oggi in edicola troviamo un approfondimento legato a Bartlomiej Dragowski. Il portiere 24enne viola non è mai stato in discussione ed è sempre stato uno dei papabili riconfermati vista la sua titolarità pressoché fissa nelle ultime due stagioni. Ma con l'arrivo di Gattuso anche la sua posizione potrebbe vacillare. Nulla che faccia presagire colpe o mancanze particolari del polacco, ma le bisognerà fare le dovute valutazioni nel momento in cui si metterà mano all'organico in una sorta di ricambio significativo.

Drago ha offerto garanzie per le sua caratteristiche e ha un contratto fino al 2023. Non più tardi di un mese fa - si legge - ci sono stati colloqui interlocutori per capire i margini di possibili prolungamenti e adeguamenti: la dimostrazione di voler continuare insieme sembra esserci. A cambiare è stato l'allenatore. Gattuso ama la costruzione dal basso e con i piedi, anche del portiere. Un fondamentale in cui, va detto, l'estremo difensore polacco non eccelle. Insomma, Dragowski resta al centro del progetto viola (anche se si fanno alcuni nomi per la porta) ma con un'offerta importante da 28-30 milioni potrebbe fare le valigie.