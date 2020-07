Dragowski out? Nessun problema, Terracciano punta al tris di vittorie

Pietro Terracciano è chiamato al tris dopo Parma e a Lecce. Quando il portiere ex Empoli è sceso in campo, la Fiorentina ha vinto e l’estremo difensore ha risposto presente, come su Sprocati in Emilia e su Barak in Puglia. Pronto, reattivo, presente, il Corriere dello Sport elogia il secondo di Dragowski, di cui tutti si fidano e soprattutto ne viene riconosciuta la professionalità. Il polacco, alle prese con la lombalgia, è in dubbio ma nell’ambiente viola nessuno è preoccupato perché Terracciano è pronto a subentrare senza difficoltà.

PROBABILE FORMAZIONE: BADELJ SCALZA PULGAR, CONFERMA PER CUTRONE MA ATTENZIONE A KOUAME’