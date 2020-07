Probabile formazione: Badelj scalza Pulgar, conferma per Cutrone ma attenzione a Kouamé

La Fiorentina vuole spezzare il tabù Franchi, dove non vince dall’1-0 alla Spal. Era il 12 gennaio, una vita fa. Ci proverà contro il Torino. La vittoria viola contro il Lecce e quella granata contro il Genoa hanno tolto un po’ di pressione alle due squadre in ottica salvezza. E oggi, tra l’altro, c’è lo scontro diretto tra i giallorossi salentini e rossoblù liguri.

I quotidiani non hanno dubbi su modulo e giocatori che scenderanno in campo al Franchi. Sarà 3-5-2. Bis per Terracciano dopo la prova di Lecce, tornano Ceccherini e Badelj, conferma per Cutrone. Quindi: Terracciano in porta, Ceccherini, Pezzella e Milenkovic in difesa, Dalbert a sinistra, Duncan, Badelj e Castrovilli in mediana, Chiesa a destra, Cutrone e Ribery in attacco. Attenzione a Kouamé che, soprattutto per La Nazione, insidia l’ex Milan.

