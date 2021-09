Dragowski, ora basta errori: deve tornare freddo e tranquillo

L’espulsione di Roma, la squalifica, il richiamo di Italiano

Che potrebbe essere l'unico a ribaltare la situazione. L'inizio di stagione di Drago non è stato il messaggio di freddezza e tranquillità che Italiano chiede ai suoi giocatori. A Roma ha sbagliato tutto, lasciando la porta a Terracciano contro il Torino, a Bergamo le pedine torneranno al loro posto naturale. Contro l'Atalanta per Dragowski sarà un esame della tenuta del profilo psicologico. Il polacco dovrà partecipare di più al gioco viola e dimostrarsi meno carico o avventato. E Terracciano è lì, al suo posto, pronto a essere chiamato in causa. Lo scrive La Nazione.