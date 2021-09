Castrovilli, ripartenza in salita. E Italiano può schierarlo in un altro ruolo

Un guaio fisico in Nazionale blocca il centrocampista viola

Nei 198 giorni trascorsi senza segnare, è accaduto molto nella vita del numero 10 viola: un finale di stagione difficile con la Fiorentina, la vittoria dell'Europeo dopo la convocazione last minute e la proposta di matrimonio alla sua Rachele. Ora il nuovo inizio sotto la guida di Vincenzo Italiano, contro cui segnò proprio il suo ultimo gol in campionato. Per Castrovilli l'avvio della stagione non è stato fortunato: panchina con la Roma, prestazione non esaltante contro il Torino ma comunque condita da un assist, quindi la Nazionale e un affaticamento muscolare che lo esclude dalla gara con la Svizzera. Ora Castro deve reagire, anche perché Maleh spinge forte alle sue spalle e, anche per questo motivo, Italiano sta pensando di utilizzare il 10 come esterno.