Dragowski, lo Spezia non aspetta all’infinito: ecco che rispunta Carnesecchi

Che fine ha fatto Carnesecchi? Il portiere rivelazione della scorsa Serie B, nel mirino di Fiorentina e Lazio, si è infortunato con la Nazionale Under 21 e il mercato lo ha lasciato indietro. Ora l'Atalanta, che in porta ha Musso, lo può lasciar partire in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni. Può interessare allo Spezia, che per dare Provedel alla Lazio ha bisogno di un titolare e avrebbe un accordo con la Fiorentina per Dragowski, che però non è convinto della destinazione. Nelle prossime ore, scrive La Gazzetta dello Sport, ne sapremo di più.