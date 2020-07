Dragowski, la Fiorentina lo valuta 13 milioni. Piace in Spagna e non solo

Prima la questione allenatore (LEGGI QUI), poi il mercato. Oltre ai rinnovi di Chiesa e Vlahovic, ancora in alto mare, La Nazione riporta di un’offerta dell’Espanyol per Bartolmiej Dragowski. Per il portiere polacco potrebbe concretizzarsi un addio, dopo le rassicuranti prestazioni di Terracciano, e visto che non piace solo ai catalani. Per i viola il cartellino del n° 69 vale almeno 13 milioni.

