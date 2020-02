Dragowski/2: “Non temo Ronaldo, so dove calcia i rigori. Castrovilli? Il migliore in assoluto nel suo ruolo”

Bartolomiej Dragowski dopo aver parlato del rapporto col mister e il suo inizio di stagione LEGGI , ha focalizzato il suo sguardo verso l’attesa sfida di domenica con i rivali della Juventus. Il portiere ha ammesso che battere la Juventus di CR7 è il suo sogno personale, non teme la possibile sfida dagli undici metri con il fuoriclasse portoghese, “Ho studiato Ronaldo, so dove calcia” ha infatti ribadito Dragowski che è anche tornato sulla sfida dell’andata terminata sullo 0-0 dove fu la Fiorentina a creare più occasioni ed è questo che fa sperare nell’impresa il polacco. Il portiere ha però ammesso le qualità enormi della rosa bianconera tanto che anche se togli gli elementi più importanti, la panchina lunga e di qualità può comunque fare la differenza. Le assenze viola invece sicuramente peseranno, una su tutte quella di Castrovilli elogiato dal compagno “Stagione Incredibile, nella sua posizione è in assoluto il migliore d’Italia“.