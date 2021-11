Drago verso il rientro, ma Terracciano lo tiene in panchina

Sembrano essersi stravolte le gerarchie fra i pali in casa Fiorentina. Dal 1' vicina la conferma del solito Terracciano

Ci avviciniamo alla partita di sabato contro l'Empoli e la Fiorentina è pronta a tre grandi rientri, che si riprenderanno immediatamente la maglia da titolare: Quarta, Milenkovic e Gonzalez. Vincenzo Italiano ha tempo fino a domani, giorno della consueta rifinitura, per decidere chi schierare. Tra i pali dei viola ci sono due ex Empoli: Dragowski e Terracciano. Infatti secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il polacco sembra in fase di recupero, ma adesso non è più un discordo di condizione fisica, ma di un vero e proprio stravolgimento delle gerarchie. Quindi fra i pali potrebbe rimanerci Pietro Terracciano.