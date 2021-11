Radio Bruno: Commisso presente a Empoli, il programma del numero uno viola

L'aggiornamento sul ritorno in Italia del presidente viola

Secondo quanto riporta Radio Bruno, Rocco Commisso riuscirà ad assistere alla gara della Fiorentina sabato alle 15 al Castellani contro l'Empoli. Il presidente viola dovrebbe arrivare a Roma in mattinata e poi spostarsi direttamente allo stadio, per seguire in prima persona la sua squadra fin da subito.