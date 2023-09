Luca Ranieri bomber per una sera. Primi due goal in maglia viola

"Voleva ripartire col piede giusto, con un successo che proiettasse la sua squadra subito in testa al girone di Conference League. E invece la beffa arriva a cinque minuti dal termine, su calcio d’angolo, con McKenzie che svetta più alto di tutti e anticipa Duncan in marcatura. L’unico squillo del Genk del secondo tempo è quello letale. E crescono i rimpianti per le due clamorose occasioni che i viola nella ripresa hanno mandato in fumo: il piatto destro di Milenkovic dentro l’area e poi quel colpo di testa di Nzola su cross di Parisi dalla sinistra che viene mandato fuori dallo specchio non si sa come. Lottano, giocano coi compagni, si sacrificano: ma le due punte di ruolo, Beltran e Nzola, non riescono a trovare la rete che per un attaccante è puro ossigeno. E quando non arriva, mancano lucidità e serenità. Ne aveva un estremo bisogno, la Fiorentina, che comunque aveva trovato in Luca Ranieri il suo bomber per una sera. Il difensore cresciuto nel settore giovanile viola e poi trattenuto a gennaio di quest’anno quando i rumors di mercato lo vedevano lontano chissà dove. Ranieri che rimane, che si prende una maglia da titolare, che firma il rinnovo e che alla Cegeka Arena scandisce i ritmi dell’attacco con due colpi di testa sugli sviluppi di due calci d’angolo battuti con intelligenza e strategia. Ranieri segna, Zeqiri trova il momentaneo pari con l’aiuto anche di una incomprensione tra Mandragora e Biraghi ma poi ci pensa di nuovo Ranieri. Non aveva mai segnato in maglia viola, ne trova due in un colpo solo nella notte belga. Per lui da sogno, per la Fiorentina decisamente meno con quel palo clamoroso di Arokodare al quinto minuto di recupero con Christensen battuto. Ne approfitta il Ferencvaros, che batte il Cukaricki e sale in testa al girone.