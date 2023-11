Dove giocherà la Fiorentina? Incontri informali tra Commisso e Palazzo Vecchio

Dove giocherà la Fiorentina? Ieri intanto il proprietario viola Rocco Commisso ha lasciato Firenze per fare ritorno negli Usa, senza aver mai partecipato dallo scorso agosto a una riunione formale con Palazzo Vecchio per decidere dove giocherà la Fiorentina dalla prossima stagione. Al Padovani ristrutturato, a Empoli? La proroga della concessione del Franchi, sottoscritta dal club viola pochi mesi fa, prevede l’uso dello stadio, in caso di avvio dei lavori di ristrutturazione, «fino al 31 maggio 2024 e riconsegna all’Amministrazione il giorno 1 giugno». Da Palazzo Vecchio spiegano che gli incontri informali ci sono comunque stati, ma il tempo per decidere è ora. Lo riporta il Corriere Fiorentino.