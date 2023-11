Dov’è finita la cooperativa del gol? In campionato la rete manca da tre partite

La Fiorentina non segna da tre partite e le conseguenze sono davanti agli occhi di tutti. Beltran e Nzola con la Juve hanno tirato una volta in due

Nulla da fare, la cooperativa del gol è sparita. Dopo la sosta con il sogno Champions, la Fiorentina in campionato ha inanellato non solo tre ko consecutivi, ma anche tre gare in cui i viola sono rimasti a secco. Un dato che stride con i quindici marcatori diversi che fino a oggi la Fiorentina era riuscita a mandare in gol. Con la Juventus poco cinismo e precisione. Le prove di Beltran e Nzola sono state senza dubbio insufficienti, con l'argentino uscito all'intervallo per un problema fisico. Una conclusione in due è il risultato di una notte tutt'altro che da ricordare. Lo riporta il Corriere dello sport