Dott. Castellacci: “Virus spaccherà il calcio. In Toscana solo la Fiorentina ha i mezzi per ripartire”

Il Corriere Fiorentino ha intervistato Enrico Castellacci, ex medico della nazionale italiana, presidente dei medici sportivi. Parole dure fin da subito. Non ci sarà più il calcio, ce ne saranno due: “La Serie A da una parte, tutto il resto dall’altra. In Toscana “solo la Fiorentina ha i mezzi per rimettersi in pista. L’Empoli forse. Oltre il vuoto“.

Il dottore si chiede quali esami ci sono da fare agli atleti, quali rischi corrono e se gli esami sono realizzabili a tutti i livelli. In Serie B e C non lo sono. Riguardo le indicazioni contenute nel protocollo, Castellacci, in ottica Fiorentina, dice: “Non so se sia attrezzata, me lo auguro, e comunque ha le potenzialità per riuscirci, se è in grado di isolare tutta la rosa per 40 giorni. In Toscana è l’unica società che può dotarsi delle strutture logistiche da ripartire“.

Castellacci sottolinea l’immane mole di lavoro dei medici che dovranno rifare test di idoneità e molto più accurati di quelli di prima. Servirà un staff medico importante: “Presenza fissa di un dottore full time, anzi due. Oltre ai fisioterapisti. Ma le squadre di C hanno solo un medico parte time che fa il medico sportivo per passione o per due soldi“.

Su quante possibilità ha il campionato di ripartire prima dell’estate, Castellacci dice: “Non punterei un euro su nessun mese preciso. Bisogna essere cauti. Il virus non va via da solo. Fino al vaccino ci dobbiamo convivere. Non potremo azzerare i rischi“.