Doppia missione a Lecce: confermarsi e vincere fuori casa dopo 6 mesi

La sfida è di quelle decisive, scrive La Repubblica. Non tanto per la classifica, ma per capire davvero come sta la Fiorentina, che in Conference League pare aver trovato la sua dimensione, e che soprattutto in Europa ha trovato la vittoria in trasferta che mancava da Napoli-Fiorentina di aprile. Ora c'è da ripetere queste buone indicazioni anche in campionato, Italiano aspetta risposte confortanti dalla squadra e da Jovic, ormai promosso a titolare inamovibile del posto di centravanti.