Infine, giornate di viaggi oltre confine anche per quelli che non sono stati chiamati in Nazionale: da Albert Gudmundsson, volato a Ibiza, a Oliver Christensen, addirittura a New York, passando per Lucas Beltran e Riccardo Sottil, entrambi a Londra, sono stati tanti i viola a sfruttare il weekend lungo per un'ultima toccata e fuga prima delle tante gare ravvicinate da qui alla sosta di novembre. Lo riporta il Corriere dello Sport.