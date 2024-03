Dopo Pioli, tocca a Italiano: l’allenatore viola deve andare oltre se stesso

Prima Astori, poi Barone. Prima Pioli, poi Italiano. La Fiorentina ha un nuovo obiettivo, lottare e giocare per il compianto direttore generale. Sabato, chiamatelo pure scherzo del destino, Italiano incontrerà quel Pioli che risollevò la Fiorentina dopo la scomparsa del suo capitano. Adesso toccherà a lui fare di più, superare se stesso e trasformarsi in un fratello maggiore per i suoi ragazzi. Come evidenzia il Corriere Fiorentino infatti, Italiano ha intrapreso la stessa strada dell'allenatore del Milan compattando il gruppo e creando una Fiorentina ancora più unita. Inoltre, sabato sarà una partita tra due dei tecnici più innovativi della serie A. Non a caso, tra loro, non è mai finita in pareggio: quattro vittorie per Pioli (due contro lo Spezia), tre per Italiano e 20 gol complessivi: 2,85 di media a gara. Insomma, una partita per ricordare Joe Barone nel segno di Davide Astori.