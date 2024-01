Dopo Nico, il nulla: ultima chiamata per Brekalo e Ikonè

Dall’abbondanza all’emergenza è un attimo. Un paio di infortuni, una convocazione per la Coppa d’Africa, e il gioco è fatto. Prima Nico Gonzalez, poi Sottil (il report di ieri parla di «lieve distrazione ai muscoli flessori della coscia sinistra», confermato dunque lo stop di qualche settimana), quindi la partenza di Kouame. E così la Fiorentina si ritrova con due soli attaccanti esterni a disposizione e, tra l’altro, proprio quelli che fino ad ora hanno convinto meno. Il riferimento è a Jonathan Ikoné e a Josip Brekalo, gli highlander viola del reparto che per l’allenatore è probabilmente il più importante di tutti. È lì, sulle fasce, che il mister ama sviluppare il suo gioco e non a caso, fin dal giorno del suo arrivo a Firenze, ha chiesto giocatori che facessero la differenza. Nico a parte però, ogni altro tentativo è andato fallito. Certo, ultimamente sia Kouame che Sottil qualche timido segnale lo avevano lanciato, ma adesso loro non ci sono e toccherà al mister trovare la soluzione. Il tutto in attesa che arrivino rinforzi dal mercato e la speranza del tecnico è che non si debba aspettare troppo visto che tra meno di una settimana è in programma il quarto di finale di Coppa Italia col Bologna e che, il 18, la Fiorentina si giocherà la Supercoppa Italiana nella final four con Napoli, Lazio ed Inter. Lo riporta il Corriere Fiorentino.