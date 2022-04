Dopo logo e mercato si torna in campo. Vincere per ambizioni di Italiano e Europa

"A pranzo col derby" scrive il Corriere Fiorentino, che si sofferma sui concetti espressi da Italiano in sala stampa

Dopo due settimane nelle quali si è parlato di logo, mercato e rinnovi, tranne che di calcio giocato, il campionato riparte e stavolta la Fiorentina non può permettersi di farsi trovare impreparata. Vincenzo Italiano - scrive il Corriere Fiorentino - non si nasconde mai quando c'è da riconoscere i propri limiti e i numeri del resto non sono dalla sua parte: la Fiorentina ha collezionato 3 sconfitte in 5 gare dopo la sosta e contro l'Empoli servirà la massima attenzione. Non solo perché è un derby, ma anche perché il tecnico viola ha accelerato il lavoro e avuto a disposizione tutta la rosa soltanto negli ultimi giorni e giocherà contro una squadra capace di giocare a calcio guardando in faccia l’avversario senza chissà quale timore reverenziale.