I nuovi arrivati si sono subito messi in mostra: Kean si è preso sulle spalle l'attacco viola diventandone il titolare fisso, Gudmundsson nonostante problemi extra campo e problemi fisici in due partite ha fatto la differenza. Bove ormai un jolly per Palladino. Ma Colpani?

L'ex Monza gioca praticamente sempre, in stagione è dietro solo a Kean e Dodo per presenze. Colpani, infatti, ha saltato soltanto la prima gara di Conference, per il resto sette su sette in campionato, anche se, così come accadeva a Monza, spesso è stato sostituito anzitempo.