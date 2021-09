Dopo Dazn, problemi di visione anche per Prime Video

Ancora problemi sulla visualizzazione delle partite. Dopo Dazn e Infinity si aggiunge alla lista anche Amazon Prime Video

Come scrive il Corriere della Sera, dopo i problemi riscontrati con Dazn, arrivano anche quelli su Amazon Prime Video. Infatti molti utenti si sono lamentati per la difficoltà nel vedere la partita di Champions League di ieri sera Juventus-Chelsea. Riscontrati problemi sia con l'audio, che nei colori delle immagini: prima troppo scuri e successivamente aggiustati. Sandro Piccinini, telecronista della partita, in diretta ha ammesso i problemi e si è scusato con i telespettatori a nome di tutta l'azienda.