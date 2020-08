Dopo Dalbert, la Fiorentina punta tutto su Sema per rinforzare la corsia mancina

Nella giornata di ieri, come già vi abbiamo raccontato, è stato perfezionato l’accordo già in ponte da giorni per la reiterazione del prestito alla pari Dalbert-Biraghi con l’Inter: il brasiliano, di proprietà nerazzurra rimarrà infatti altro anno a Firenze. Come noto però, la Fiorentina sta cercando un ulteriore rinforzo a sinistra. Anzi, l’ha individuato ed è Ken Sema (SCHEDA). Per il Corriere dello Sport-Stadio, il gradimento della società è ormai noto e la trattativa è stata delineata se non avviata per lo svedese classe 1993. La Fiorentina lo tiene sotto controllo, pronta a sferrare l’attacco giusto al momento opportuno.