Dopo Beltran anche Kayode si aggrega al gruppo, disponibili col Milan?

Kayode e Beltran in gruppo, adesso i due sono da mettere nella migliore condizione per essere in campo sabato sera contro il Milan

La ripresa degli allenamenti ieri al Viola Park ha portato in dote una buonissima notizia per la Fiorentina e Vincenzo Italiano. Kayode è rientrato in gruppo, dopo che l’aveva fatto già Lucas Beltran. Entrambi - scrive il Corriere dello Sport - a disposizione per esercitazioni, prove e partitelle. Adesso i due sono da mettere nella migliore condizione per essere in campo sabato sera contro il Milan. Le condizioni del classe 2004 destavano ancora qualche preoccupazione, alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata contro il Cukaricki al “Franchi”. Un infortunio che lo ha tenuto fuori era con Lazio, Juventus, Bologna e nel ritorno con i serbi. Per un eventuale posto da titolare la decisione la prenderà valutando le risposte da oggi a venerdì, ma a Italiano farebbe assai comodo l’impiego di Kayode dal primo minuto per non dover adattare di nuovo Parisi a destra.