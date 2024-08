Dopo 433 giorni ecco il ritorno di De Gea: la Fiorentina crede nel rilancio

David De Gea è stato accolto calorosamente dai tifosi della Fiorentina al suo arrivo a Firenze, un evento straordinario per un normale venerdì di agosto. Più di duecento tifosi si sono radunati all'aeroporto di Peretola per vedere di persona il celebre portiere spagnolo, un acquisto che ha riacceso l'entusiasmo della tifoseria viola.

Dopo il suo arrivo, De Gea ha visitato il Viola Park, incontrato l'allenatore Raffaele Palladino, e ha firmato un contratto che lo legherà alla Fiorentina per almeno un anno, con opzione per una stagione aggiuntiva. L'arrivo di De Gea segna l'inizio di una nuova era per la Fiorentina. Con un curriculum impressionante, che include dieci trofei tra Atletico Madrid e Manchester United, e dodici anni come pilastro del Manchester United, De Gea porta con sé un'esperienza internazionale di altissimo livello.