Domino dei difensori ancora bloccato. E la Fiorentina intanto si tiene Milenkovic

Il motivo è semplice: le principali pretendenti al serbo, cioè Inter, Juventus e Napoli, devono risolvere rispettivamente i casi Skriniar, De Ligt e Koulibaly. Soltanto in caso di cessione di uno di questi si metterebbe in moto il domino. E allora chissà, magari alla fine si arriverà a un altro rinnovo per il centrale serbo. Ma in caso di addio la Fiorentina lavora per non farsi trovare impreparata. Due nomi in cima alla lista: Le Normand, per il quale la Real Sociedad parte però da una richiesta di 25 milioni, e Kumbulla, seguito già a gennaio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.