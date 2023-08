Dominguez piace, ma è complicato. Sottil ultimo sacrificato?

Repubblica parla dei colpi in entrata in casa Fiorentina. In caso di addio di Amrabat piace sempre Dominguezma trattare con un Bologna che ha perso Schouten e Arnautovic in poche ore non sarà facilissimo. In entrata invece le mosse sono state delineate e si aspetta di piazzare la scelta finale: alla Fiorentina serve un altro difensore centrale, piace Senesi del Bournemouth con cui però i rapporti non sono più ottimi dopo l’affare Castrovilli, ma ogni acquisto nel reparto arretrato sarà legato a una cessione, con Quarta che continua a avere richieste. In attacco con l’arrivo di Nzola e Beltran qualcosa potrebbe muoversi solo con delle uscite: Kouamé piace anche in Francia ma per Italiano è incedibile, Sottil potrebbe essere sacrificato nelle ultime ore. Anche in questo caso l’arrivo di Commisso coinciderà con il rush finale: al presidente il compito di dare l’ultimo placet a nuove operazioni, magari con un colpo, tipo Baldanzi, che chiuda una finestra in cui la Fiorentina è stata particolarmente attiva.