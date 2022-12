Domenica di riposo per i viola, ma da domani si ricompatta il gruppo

Sarà una domenica di riposo per la Fiorentina, visto il giorno libero concesso dalla società, ma da domani si continuerà a fare sul serio. Anche perché Italiano potrà riabbracciare alcuni elementi della sua rosa, al rientro alla spicciolata dopo le ferie aggiuntive degli impegni in Nazionale. Si tratta soprattutto di Barak e Kouamé che - ricorda il Corriere Dello Sport - sono due pedine fondamentali dello scacchiere viola. Il poter contare su di loro sarà un'ottima notizia per la Fiorentina.

Riprendere la forma

Il lavoro che la squadra sta svolgendo in questi giorni è molto simile a quello della preparazione estiva e Barak e Kouamé dovranno subito rimettersi in gioco. L'ex Verona, in più, ha festeggiato ieri il suo compleanno numero 28, mentre l'ivoriano ha lavorato in palestra. L'attaccante ha svolto un allenamento individuale e privato insieme a un preparatore atletico, il modo migliore per farsi trovare pronto al rientro. I prossimi a fare ritorno alla base saranno Nico Gonzalez (ora in Argentina per riprendersi dall'infortunio), Jovic e Milenkovic.