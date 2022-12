Domani tornano Barak e Kouamé, ancora assenti Nico e Sottil. Venuti…

Da domani tornano due pedine per Italiano: riecco Kouamé e Barak, per Nico e Sottil c'è ancora da aspettare

Al termine della prima settimana di allenamenti e la prima sgambata contro l'Arezzo, Vincenzo Italiano ha concesso un giorno libero alla squadra dopo l'allenamento di ieri in tarda mattinata. Come riporta La Nazione, da domani torneranno a disposizione Barak e Kouamé, che avevano disputato alcune amichevoli con le rispettive nazionali prima del mondiale, mentre per gli altri indisponibili servirà ancora tempo. Ancora out Nico Gonzalez e Sottil, assenti i quattro viola impegnati in Qatar (anche se i serbi torneranno presto...), qualche problema muscolare per Venuti che verrà rivalutato nei prossimi giorni.