Domani il Montpellier al Viola Park. Sarà la prima di Colpani

Domani l'esordio, seppur in amichevole, per Andrea Colpani con la maglia della Fiorentina

Domani sera al Viola Park la Fiorentina ospiterà in amichevole al Viola Park il Montpellier. Quella contro i francesi, scrive La Gazzetta dello Sport, sarà la prima occasione per vedere all'opera Andrea Colpani, già presente con la squadra durante la tournée in Inghilterra ma non ancora sceso in campo con la maglia viola. Difficile invece vedere Martinez Quarta, tornato ieri ad allenarsi con i compagni. LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I TABELLINI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA