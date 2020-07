Domani ci sarà anche Juric, possibile sostituto di Iachini: candidatura ancora forte

Da una parte Sofyan Amrabat, sicuro di vestire la maglia della Fiorentina a partire dal prossimo agosto, dall’altra Ivan Juric, tra i papabili per la sostituzione di Iachini sulla panchina viola. Sono le due storie principali che legano il presente di Fiorentina e Verona, domani avversarie sul campo. Il Corriere Fiorentino scrive che l’Hellas dell’allenatore croato è la creatura più simile a quella che tutti indicano come la più bella del reame: l’Atalanta. Normale, visto che Juric (prima da giocatore e poi da collaboratore) è cresciuto proprio alla scuola di Gasperini. Ritmi, mentalità, pressing. Le sue idee sono moderne ed europee.

Per questo, piacciono alla Fiorentina e, per questo, il suo è uno dei nomi seguiti in vista della prossima stagione. “Sto per rinnovare col Verona”, ha detto lui dopo la sfida con l’Inter. Eppure, fino a quando non ci sarà la firma, la sua candidatura per la panchina viola resterà forte. Anche per lui insomma, quella di domenica sarà una partita diversa. L’occasione, se non altro, per confermare ai dirigenti della Fiorentina tutto il suo valore. E poi chissà. Magari, sarà proprio Amrabat a convincerlo (se mai dovesse arrivare la proposta concreta) a seguirlo. INTANTO BARONE E PRADÈ INCONTRANO (PER CASO) SPALLETTI IN VERSILIA…