Barone e Pradè a cena con Spalletti… per caso: incontro inaspettato in un locale della Versilia

I protagonisti della curiosa vicenda raccontata dall’edizione di Stadio in edicola oggi sono Joe Barone e Daniele Pradè da una parte e Luciano Spalletti dall’altra. Tutto è accaduto a Forte dei Marmi, in Versilia, in uno dei ristoranti più noti e frequentati di quella parte della costa tirrenica: il caso ha voluto che i dirigenti delle Fiorentina abbiano scelto lo stesso locale di Spalletti che è solito cenare in quella zona visto che possiede una casa proprio lì vicino. Il nome di Spalletti torna ciclicamente a fare capolino nelle vicende di casa Fiorentina, ma solo a livello di sogno difficile da realizzare: i dirigenti viola sono orientati su altri nomi. Quello di Juric (anche se pare ormai ad un passo dal rinnovo con il Verona), e le piste estere che portano a Emery, Kovac e il chiacchierato De Rossi.