Domani arriva il Sassuolo: Italiano gira la ruota? Dentro Amrabat e Milenkovic

La Nazione si sofferma sulle possibili scelte di Italiano in vista del Sassuolo. Mandragora è ancora out e non ci sarà. Intanto Italiano è pronto a fare qualche cambio.Milenkovic dovrebbe giocare al posto di Igor. Confermato Bianco, ma al suo fianco ci sarà Amrabat. Bonaventura insidia Barak e Kouamè prenderà il posto di Saponara. In attacco il vero dubbio. Jovic scalpita, ma questo Cabral ha bisogno di conferme.