Dodo, una presentazione “all’americana”: l’ultima trovata della Fiorentina

Probabilmente nessuno si aspettava una presentazione di questo calibro da parte della Fiorentina per Dodò. I viola hanno così chiuso il loro quarto colpo di mercato, regalando al terzino brasiliano un'esperienza in vero stile americano. Come scrive il Corriere dello Sport, il giocatore sarà classificato come il terzo più grande acquisto dell'era Commisso (dopo Gonzalez e Amrabat). Due sede viola poste in mezzo al campo del Benatti, davanti ad una tribuna piena di tifosi e un tavolino copertina da una bandiera con lo stemma del club con sopra il registro dei contratti per siglare un accordo storico per certi aspetti.