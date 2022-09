Dodô una brutta perdita: ecco il periodo del possibile rientro

Le premesse non erano buone, anzi. Dopo l'uscita in barella di Dodô dal match del Dall'Ara, Italiano e tifosi sono rimasti col fiato sospeso fino a sentire quello che ormai sembrava scontato. Infortunio al gemello mediale della gamba destra per il brasiliano che verrà rivalutato tra due settimane. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'assenza del brasiliano dovrebbe durare un mese. La possibilità concreta è che rivedremo in campo l'ex Shaktar da metà Ottobre.