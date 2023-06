Dodô: tra vacanze e social, sempre con la testa alla Fiorentina

Arrivato l'estate scorsa come uno dei colpi principali del mercato estivo, Dodô è diventato uno degli incedibili della squadra di Vincenzo Italiano, e dall'ano prossimo, come scrive Il Tirreno, avrà come alter-ego il giovane Pierozzi di rientro da Reggio Calabria, dove ha fatto molto bene ricevendo gli elogi incondizionati di Pippo Inzaghi, mentre Biraghi-Terzic è la coppia confermata a sinistra se il serbo non "forza" la mano per giocare di più e quindi preferire una sistemazione altrove. A proposito di Dodô: anche in vacanza la Fiorentina è al centro dei pensieri dell'esterno ex Shakhtar, stavolta con una Instagram stories raccontata attraverso i momenti vissuti nella sua prima annata Firenze. «Fine di una stagione incredibile, che la prossima sia ancora migliore. Forza Viola».