Dodò supera Bellanova: è lui il primo obbiettivo. In porta invece…

Tutte le strategie di mercato per rinforzare il reparto difensivo della Fiorentina. Dal portiere al ruolo di terzino destro, ecco i nomi nella lista della dirigenza viola

Uno dei ruoli che la Fiorentina dovrà rinforzare questa estate è sicuramente quello del portiere. Terracciano rimarrà, Dragowski no. I viola hanno parlato con l’Atalanta per Gollini (in un possibile scambio con Kouame), e con il Cagliari per Cragno . Vicario è stato monitorato a lungo anche se al momento la valutazione è troppo alta. Ad ora l’idea della dirigenza gigliata è quella di prendere un portiere italiano.

In difesa poi la priorità è il terzino destro. Dopo aver flirtato in modo deciso con Bellanova, abbandonato poi per la valutazione da 15 milioni di euro e per la concorrenza forte dell'Inter, per il momento è Dodò dello Shakhtar Donetsk il primo della lista. Anche in questo caso però la valutazione è più vicina ai 15 milioni che ai 10. Qualora poi dovesse restare, con annesso rinnovo, Milenkovic, il resto della retroguardia titolare è ok. Sulla permanenza del serbo però non ci sono certezze, anzi. Infine per chiudere il quadro difensivo, con calma dovrà arrivare anche un vice Biraghi, visto che Terzic non ha convinto. Fonte Gazzetta dello Sport.